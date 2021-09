Nuovo cinema Corso: tutta Finale Emilia si è mobilitata per l’inaugurazione

FINALE EMILIA- Un’inaugurazione così sentita e partecipata, quella del Nuovo Cinema Corso, che ha coinvolto tutta Finale Emilia in un conto alla rovescia all’insegna dell’amore per il cinema e per il territorio.

Tante le attività di Finale che hanno “disegnato”, sulle vetrine dei propri negozi, frasi storiche del cinema internazionale: innescando una divertente “caccia al tesoro” tra le vie finalesi.

Hanno deciso di partecipare così i commercianti di Finale Emilia che, fin dall’esordio, hanno contribuito in tutti i modi alla realizzazione di questo progetto che appartiene un pò a tutti.

