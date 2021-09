Presidente Ucman, Neri (FI): “Inciucio Pd-Lega a 4 giorni del voto: imbarazzante”

In seguito all’elezione del sindaco di Medolla, Alberto Calciolari, a nuovo presidente Ucman (Unione Comune Modenesi Area nord, dopo le critiche espresse da Fratelli d’Italia e Crescere Cavezzo, il capogruppo di Forza Italia Area Nord, Mauro Neri, è intervenuto tramite una dura nota stampa:

“Nonostante il centrodestra avesse la maggioranza, la Lega, guidata dall’on.Golinelli, ha deciso di accordarsi con il Pd per votare un sindaco di sinistra presidente dell’Unione. Adesso a difendere, a nome di tutti, l’ospedale di Mirandola, a chiedere una viabilità migliore o a sollecitare il questore a rinfoltire gli organici della polizia ci sarà un “Piddì”. Non mi sembra – chiosa Neri – quello che gli elettori hanno chiesto votando massicciamente centrodestra. Sono e rimango fieramente anticomunista. Per questo ho votato contro a questo inciucio targato Lega-Pd”.