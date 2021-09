San Possidonio, conclusa la quarantena per gli ultimi 17 rifugiati afghani

SAN POSSIDONIO – Attraverso una nota stampa, il Comune di San Possidonio informa che nella giornata di oggi, 16 settembre, le ultime 17 persone, provenienti dall’Afghanistan, che stavano ancora trascorrendo il periodo di quarantena all’interno dell’ Hotel Concordia di San Possidonio, hanno lasciato il luogo che li ha accolti in questi giorni. Sono in buone condizioni di salute e hanno ricevuto la vaccinazione anti Covid-19. L’Amministrazione comunale di San Possidonio ringrazia tutte le persone e le associazioni che hanno offerto il proprio aiuto e si sono interessate allo stato di salute degli ospiti e l’Azienda ASL di Modena, la Protezione Civile e la Regione Emilia-Romagna per tutto il lavoro svolto, oltre alla società proprietaria dell’Hotel Concordia per la disponibilità e l’ospitalità offerte.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017