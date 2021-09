“Uniti per la scuola”: grande successo a Medolla per la raccolta fondi

MEDOLLA- Grande successo per la raccolta fondi- nell’ambito dell’iniziativa “Uniti per la scuola”– lanciata a Medolla per l’acquisto di materiale tecnologico per la scuola primaria: sono stati raccolti 5862 euro.

Menecò e Scuola Viva (l’Associazione dei genitori dei bambini e dei ragazzi frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado di Medolla) hanno consegnato l’assegno alla rappresentante del plesso della primaria di Medolla.

