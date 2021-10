Ballottaggio Finale Emilia, Simone e Matteo Silvestri (Pd): “Complimenti a Marco Poletti”

FINALE EMILIA- Il coordinatore del Pd Area Nord Simone Silvestri e il segretario dei Giovani Democratici della Bassa modenese Matteo Silvestri hanno commentato la vittoria al ballottaggio per le Amministrative di Finale Emilia di Marco Poletti. Ecco la nota:

“Ci teniamo, innanzitutto, a fare i complimenti al neo sindaco di Finale Emilia Marco Poletti per la vittoria, con oltre il 62% dei voti al ballottaggio. Questo risultato è frutto di un lavoro costruito nel tempo che ha dato vita ad un progetto ampio e aperto, partecipato dai cittadini. L’unico obiettivo è sempre stato risolvere nel merito le criticità in cui versa oggi Finale Emilia. Ricucire la comunità e guardare al futuro con la grande forza del volontariato.

La bocciatura che gli elettori hanno dato al centrodestra in questa tornata elettorale, che ricordiamo partiva in vantaggio per oltre 20 punti percentuali in riferimento al dato delle regionali, ci permette di fare un primo bilancio su quanto avvenuto negli ultimi tempi.

In cinque anni di governo a Finale Emilia e due anni e mezzo di maggioranza in Consiglio dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, il centrodestra ha rinunciato al ruolo di governo assegnatogli dai cittadini. I tre Comuni più grandi hanno tradito le promesse di rafforzare e migliorare l’Unione: isolandosi! Mirandolaexit ne è l’esempio lampante davanti agli occhi di tutti. Il centro-destra ha preferito scaricare le responsabilità sul centro-sinistra, sulle amministrazioni precedenti. Ma i cittadini chiedono servizi e il sostegno delle istituzioni, in particolare nei momenti di emergenza.

Nel frattempo i Cinque stelle, alla luce del risultato ottenuto, dovranno decidere quale ruolo vorranno interpretare. Possono seguire il proprio leader di riferimento nazionale Conte, scegliendo la costruzione di ponti per il bene della comunità, come avvenuto in altre realtà e come da noi auspicato. E in questo senso continueremo a lavorare. Oppure possono insistere nell’azione puramente ed esclusivamente critica e accusatoria del Movimento originario. Un isolamento politico che ha impedito il raggiungimento di un accordo, nonostante i programmi presentassero notevoli punti di contatto.

A Marco e alla sua squadra facciamo un sentitissimo augurio, perché ora inizia la vera sfida: rilanciare il Comune di Finale Emilia (e l’Unione) uscendo dall’isolamento istituzionale, accelerando sulla ricostruzione e riaccendendo la miccia che anima la comunità attraverso i giovani e l’associazionismo”.