Cavezzo, indagini sulla morte sul lavoro dell’agricoltore Hu Zhifang. Il cordoglio della sindaca Luppi

CAVEZZO – A pochi mesi di distanza dalla tragica scomparsa di Laila El Harim, operaia dell’azienda Bombonette di Camposanto, avvenuta nell’agosto scorso, un altro incidente sul lavoro mortale si è verificato nella Bassa modenese. A perdere la vita questa volta è stato Hu Zhifang, agricoltore di origini cinesi, residente da tempo a Cavezzo, dove, insieme ad alcuni connazionali, aveva affittato alcuni campi, tra i quali quello dove è avvenuto il tragico incidente nella giornata di ieri, 15 ottobre, a Disvetro. Secondo le prime ricostruzioni, riportate dalla stampa locale, l’agricoltore era impegnato nell’irrigazione dei campi, operazione per la quale stava utilizzando un trattore. Durante l’operazione, sarebbe rimasto impigliato nel giunto cardanico agganciato a trattore e irrigatore, finendo per perdere la vita. Ora sono in corso le indagini per accertare quanto avvenuto: la stampa locale ipotizza l’apertura di un fascicolo a carico del datore di lavoro.

Nella serata di ieri, la sindaca di Cavezzo, Lisa Luppi, ha espresso il proprio cordoglio per la tragica morte sul lavoro:

“Nella giornata odierna (15 ottobre) ha perso la vita un nostro concittadino di origine cinese, mentre era occupato nella propria attività lavorativa agricola. Purtroppo le morti sul lavoro avvengono molto frequentemente e pongono all’attenzione il tema della sicurezza dei lavoratori, che deve essere sempre garantito. Non ci sono parole per descrivere la drammaticità dell’accaduto, esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia”.

