Its Maker: i diplomati dal 2013 occupati al 96%

MODENA-Sono circa un migliaio gli allievi che, dal 2013 a oggi, hanno preso il diploma di tecnico superiore riconosciuto in tutta Europa attraverso uno dei corsi organizzati da Its Maker sul territorio regionale, con un’efficacia occupazionale a 12 mesi attorno al 96 per cento, cioè oltre nove ragazzi su dieci trovano lavoro entro il primo anno.

E, se nel 2020 i corsi biennali attivati sono stati dieci, con 28 gruppi classe, 244 nuovi allievi ammessi, per quasi 16.500 ore di formazione effettuate (di cui 5.800 in stage), nel 2021 i corsi sono saliti a 13, per 26 mila ore di formazione previste e circa 325 nuovi studenti.

Sono i principali numeri dell’attività di Its Maker, la Fondazione istituto superiore meccanica meccatronica motoristica e packaging che troverà sede in città, alla Stazione Piccola, al termine dell’intervento di recupero.

Fondato nel 2013 dalla fusione delle preesistenti fondazioni Its di indirizzo meccanico di Modena Bologna e Reggio Emilia, Its Maker offre percorsi di formazione biennali post diploma ed è uno dei tre maggiori Its nazionali (complessivamente in Italia le fondazioni Its sono 111, con circa 350 corsi attivi nel 2020). La fondazione ha sede legale a Bologna ma, oltre a Modena, opera in vari altri comuni: a Fornovo di Taro (Pr), Reggio Emilia, Forlì e Rimini, con la previsione di apertura della sede di Piacenza a ottobre 2021.

In città, finora, non ha disposto di sede e laboratori stabili, svolgendo i corsi presso l’istituto Corni e, per il corso di tecnico superiore in Motori endotermici, ibridi ed elettrici (il più richiesto con 179 domande nel 2020, di cui quasi metà da fuori regione, per 25 posti) – anche presso l’istituto Ferrari di Maranello, nelle imprese e presso sedi occasionali. Gli altri corsi attivi in città per l’anno 2021 sono quelli di tecnico superiore in progettazione meccanica e materiali, tecnico superiore per la gestione commerciale internazionale di prodotti e servizi e tecnico superiore per la gestione di processi e impianti ceramici. In tutti i corsi è prevista didattica di tipo pratico e laboratoriale, con lezioni teoriche in aula e in azienda, esercitazioni e lavori di gruppo in laboratori, visite, tirocini didattici (anche nell’ambito del programma Erasmus+) e project work in azienda.

Più in generale i corsi di formazione post-diploma organizzati dalla Fondazione regionale sono tredici, nei settori Auto e motori, Digital industry 4.0, Automazione e meccatronica, Progettazione e materiali, e Tecnico commerciale. Consentono di acquisire il titolo di Tecnico superiore, riconosciuto in tutta Europa.

Alla Fondazione Its Maker che opera sul territorio partecipano come soci vari soggetti pubblici e privati: dodici istituti secondari pubblici tecnici o professionali, tra cui l’Istituto Fermo Corni di Modena, l’Istituto Ferrari di Maranello e l’Istituto Leonardo da Vinci di Carpi; le università Unibo, Unimore, Unipr; gli enti locali Città metropolitana di Bologna e i Comuni di Modena, Bologna, Bomporto, Imola, oltre alla Provincia di Reggio Emilia; dieci enti di formazione accreditati; 49 imprese di cui 20 attive sul territorio Modenese (Caprari spa, Cnh Case New Holland Italia spa, Cbm spa, Cms spa, Elettromeccanica Tironi srl, Fca Italy, Ferrari Auto spa, Galvanica Nobili srl, Hpe-Coxa spa, Ist srl, Malagoli Aldebrando srl, Marelli Europe spa, Margen srl, Maserati spa, Nexxta spa, Qonsult spa, S.c.e. srl, Salami spa, Tec Eurolab srl, Tellure Rota spa).