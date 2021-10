Scintille tra i sindaci del Patto Aimag. Nel Pd è rottura tra Nord e Sud

MIRANDOLA- Sono settimane di bufera per la multiutility Aimag. Le forti diatribe interne sono cominciate con la ventilata possibilità di una quotazione in borsa dell’azienda multiservizi e dell’eventuale fusione di Aimag con Hera: un’opzione, quest’ultima, mal digerita dai sindaci delle Terre d’Argine (Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano) e del Sorbara che da subito hanno posto l’accento sulla questione.

Una sfiducia culminata con la votazione alla riunione del Patto di sindacato di Aimag, lo scorso lunedì 18 ottobre, che a maggioranza ha decretato la revoca dell’incarico di tre componenti del Consiglio d’amministrazione: il vicepresidente Matteo Luppi e i due consiglieri Giuliana Gavioli e Giorgio Strazzi.

Decisamente di altro avviso i sindaci Ucman (a eccezione di Finale Emilia che fa capo a Sorgea) che non solo hanno disertato la votazione, ma hanno ribadito la piena fiducia per l’operato dei tre consiglieri considerando la revoca assolutamente priva di “giusta causa”: “La nostra piena fiducia va ai consiglieri, di cui altri soci hanno messo in questione l’operato– hanno dichiarato alla Gazzetta- I tre amministratori, in rappresentanza dell’Area Nord e dei comuni dell’area Mantovana, non sono in alcun modo in discussione; è inaccettabile ogni prevaricazione di sorta”.

L’assenza dei sindaci Ucman, e di quelli mantovani, alla votazione del 18 ottobre è stata preceduta da una raccomandata “al vetriolo” firmata dai sindaci dell’Area Nord (a esclusione di Concordia e Cavezzo) e da una riunione della Segreteria del Pd che ha sancito una rottura formale tra il Nord e il Sud del partito.

Fortememte preoccupato dalle attuali instabilità interne, l’assessore mirandolese Roberto Lodi ha richiamato i sindaci alla responsabilità e alla coesione: “Non è una battaglia tra territori, né tra fazioni politiche, è una battaglia per l’interesse di tutti i cittadini”.

