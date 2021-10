“Lottare per il bene di Aimag significa lottare per il bene del nostro territorio”

MIRANDOLA- “Aimag rappresenta una risorsa per il nostro territorio e ancora una volta gli amministratori locali hanno idee divergenti. Tali comportamenti divisivi mettono in crisi il futuro della municipalizzata e di conseguenza impoveriscono l’economia delle imprese che fanno parte dell’indotto di Aimag con ricadute sul lavoro delle nostre famiglie. In un momento di crisi pandemica non dobbiamo rischiare di perdere i nostri punti di interesse economico, ci dobbiamo “stringere a corte” e preservare la nostra Azienda che da oltre cinquant’anni vive e fa vivere l’area Nord e tutti i comuni che si appoggiano ai servizi gestiti“- con queste parole Giuseppe Forte, ex assessore alle Politiche economiche e Benessere Sociale di Mirandola.

“Già in passato è stato detto che non è possibile che un’azienda così importante non segua le indicazioni dei legittimi proprietari, che ricordiamo essere i Comuni, pertanto l’Aimag va tutelata e analogamente vanno tutelati tutti gli artigiani che, ad ogni titolo, collaborano e lavorano per Aimag”.

“Oggi più che mai lo spirito delle parti politiche deve essere quello di garantire un pensiero unanime a tutela dell’identità di Aimag, in quanto proprio la politica rappresenta i comuni legittimi proprietari della parte pubblica– continua Forte- Prima di pensare a fusioni e quotazioni in borsa consideriamo l’ipotesi che l’Aimag deve continuare ad essere innanzi a tutto una risorsa economica e sociale per l’intero territorio che ha bisogno di servizi offerti con competenza e professionalità eccellenti”.

