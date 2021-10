Sicurezza, Azzolini (Pd): “Mirandola più sicura? I numeri dicono l’opposto”

MIRANDOLA- Il segretario del Partito democratico mirandolese Marco Azzolini attacca la Giunta Greco: “L’organico resta sotto le necessità. In base alla legge regionale per tutelare la sicurezza dei cittadini mancano tre agenti”.

La nota:

“Evidentemente l’assessore Lodi e la Giunta pensano che i mirandolesi abbiano l’anello al naso, visto che continuano a vendere l’uscita della polizia municipale dal corpo unico dell’Unione come un successo per la sicurezza dei cittadini. Vedremo cosa faranno con i servizi, se saranno di più o di meno, ma intanto i numeri sono crudi: spendiamo oltre 200mila euro per comprare i mezzi che avevamo già e che restano in Unione; assumiamo sei nuovi agenti, ma l’organico resta sotto le necessità. In base alla legge regionale, per tutelare la sicurezza cittadina, il Comune dovrebbe avere 24 unità di personale: poiché dall’Unione tornano 14 persone più il comandante (vedremo come e con che retribuzione) si arriva a 21. Morale: mancano tre agenti, altro che personale in più!”.