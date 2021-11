Aiuti al commercio in tempi di Covid: Medolla stanzia ulteriori 30mila euro

MEDOLLA – Il Comune di Medolla stanzia altri 30mila euro per sostenere le imprese commerciali e di servizio penalizzate dalla situazione dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Tra i requisiti per accedere ai contributi, che possono ammontare a 1000 euro a domanda, le imprese devono avere la sede operativa nel comune di Medolla, con l’unica eccezione dei commercianti al dettaglio su area pubblica, per i quali è necessaria avere a Medolla la sede legale invece di quella operativa. Sul bando, pubblicato sul sito del Comune, tutti i dettagli e i requisiti d’accesso di un provvedimento che vuole sostenere quelle realtà penalizzate dalle misure di contenimento del contagio emanate a livello nazionale, regionale e locale, che hanno dovuto sospendere parzialmente o totalmente l’attività nei periodi in cui la normativa lo ha disposto ed hanno subito durante tutto il corso del 2020 una riduzione del fatturato almeno pari al 20% rispetto all’anno precedente. Per presentare le domande c’è tempo fino alle ore 12 di mercoledì 15 dicembre, secondo le modalità specificate nel bando.

“Per il secondo anno, come già fatto anche per il 2020, abbiamo voluto essere al fianco di tutti quegli artigiani, commercianti e professionisti che lo scorso anno, a causa della pandemia e dei conseguenti lockdown, hanno visto frenare drasticamente il proprio lavoro – commentano Franca Paltrinieri, assessora al Bilancio e Stefano Bonfatti, assessore al Commercio – Vogliamo anche sottolineare l’importante contributo offerto dalle Associazioni imprenditoriali di commercio ed artigianato Confesercenti, CNA e Lapam Confartigianato, nel corso degli incontri svolti in vista dell’emanazione del bando”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017