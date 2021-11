Anche Medolla festeggia la Giornata nazionale dell’albero

MEDOLLA- In vista della Giornata Nazionale dell’Albero, il prossimo 21 novembre, l’assessorato all’Ambiente del

Comune di Medolla ha organizzato una serie di iniziative a tema.

Si comincia sabato 13 novembre alle ore 16 presso il Centro di Comunità Raggio di Sole, con il sindaco di Medolla Alberto Calciolari, l’assessora all’Ambiente Patrizia Sgarbi, Monica Sorvillo, Emanuele Morselli e don Emilio Bernardoni che presenteranno diverse iniziative del territorio che hanno per protagonisti alberi, ambiente e sostenibilità.

Nell’occasione verrà inaugurata la mostra fotografica “Il bosco dei muti pensieri”, con scatti del gruppo

Fotografico Landscapes Hunters, a cura di Raffaele Capasso.

Al taglio del nastro, cui seguirà un piccolo rinfresco e saranno presenti alcuni degli autori.

Venerdì 19 novembre dalle ore 20.45 all’Auditorium Comunale di via Genova, avrà invece luogo la conferenza “Alberi, istruzioni per l’uso: concetti e preconcetti” a cura di Claudio Baldazzi, sull’importanza delle piante sia in ambiente pubblico che privato.

Seguirà una breve presentazione del libro “l giardino pigro” a cura di Laura Caratti.

Sabato 20 novembre dalle ore 9.30, sempre all’ Auditorium, saranno protagonisti i più piccoli: con il laboratorio di antica tecnica fotografica “La cianotipia”, a cura di Raffaele Capasso e Maurizio Ligabue, rivolto a tutti i bambini frequentanti le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria: dalla raccolta delle foglie alla loro “impressione” permanente (numero limitato su prenotazione ai seguenti numeri: 3923126305 – Raffaele – e 3295353155 – Patrizia).

Domenica 21 novembre, Giornata Nazionale dell’Albero, dalle ore 10, con ritrovo in via Milano al Circolo

Arcobaleno, “Dieci anni di Piedibus”, con un piedibus straordinario, non per recarsi a scuola, ma per

piantare nuovi alberi con bambini, volontari piedibus e di altre associazioni del territorio.