Bastiglia, la madre di Giulia Lucenti al presidio no Green Pass: “Voglio la verità”

MODENA – Ha partecipato anche Oxana Nesternko, madre di Giulia Lucenti, la ragazza di soli 16 anni, di Bastiglia, morta lo scorso settembre a poche ore di distanza dalla somministrazione della seconda dose del vaccino anti-Covid, al presidio del movimento no Green Pass che si è tenuto al parco Novi Sad, a Modena, lo scorso sabato 6 novembre.

La donna, Oss di professione, ha chiarito: “Non siamo no vax, Giulia è sempre stata vaccinata dalla nascita”, ma ha voluto smentire le notizie provenienti dalla Procura, secondo le quali i primi riscontri diagnostici relativi alla causa della morte della 16enne Giulia Lucenti escluderebbero un nesso tra il decesso e la somministrazione del vaccino: “Sono andata a suonare di persona alla Medicina legale e ho avuto un colloquio con il dott. Renzi, il quale mi ha spiegato che la prima indagine macroscopica non rivela assolutamente nulla. A nostra insaputa, la Procura si è pronunciata dicendo che Giulia è morta per cause cardiache. Adesso io voglio la verità! Voglio la verità sugli effetti collaterali di questi farmaci. Spero con la mia testimonianza di far riflettere tante persone”.

