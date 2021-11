Cispadana, il Coordinamento incontra il ministro Giovannini: “La Regione fornisce dati incompleti”

Lo scorso mercoledì 3 novembre, una delegazione del Coordinamento Cispadano NO Autostrada, accompagnata dai parlamentari 5S Ascari e Ferraresi, ha incontrato il ministro delle Infrastrutture Giovannini. Di seguito, il comunicato stampa del Coordinamento, relativo all’esito dell’incontro, a firma Silvano Tagliavini:

“E’ vera la notizia riferita dall’agenzia stampa della Regione che il ministro ha affermato: “non c’è alternativa all’autostrada”. La notizia COMPLETA è che non c’è alternativa alla autostrada sulla base delle SOLE informazioni date dalla Regione al Ministro. Cosa ribadita e sottolineata dal Coordinamento. Questo sulla base dell’analisi di alcuni dati contenuti nello studio della Regione PALESEMENTI INCOMPLETI con riferimento alle linee guida dettate dal Ministero stesso e di quelle comunemente riconosciute a livello internazionale. Questa incompletezza rende oggettivamente discutibili le posizioni espresse dal ministro. Nell’occasione il Coordinamento ha di nuovo ribadito che scopo dell’incontro richiesto al Ministro non era quello di chiedere alcune modifiche del progetto autostradale riguardanti l’ulteriore consumo di suolo fertile previsto (1.000 ettari) o l’impatto ambientale. Il paradigma da rovesciare completamente è la necessità del nostro territorio: non una autostrada ma la realizzazione dei tratti mancanti della strada extraurbana come quelli esistenti. Più accessibilità tramite il raccordo con le principali strade esistenti anziché 4 soli caselli, nessun pedaggio, togliere il traffico locale dai centri urbani che rimarrebbe tutto con una autostrada, minore traffico di passaggio e conseguente minore inquinamento atmosferico, meno soldi pubblici investiti per una autostrada utilizzati invece per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti. Se il Governo, come sembra, vuole metterci altri 200 milioni ben venga, ma li metta in questo e non in un’opera come una nuova autostrada fuori dal contesto dei futuri trasporti come dimostrato dagli stessi documenti della Regione riguardanti i progetti di sviluppo ferroviario. Il Coordinamento continuerà la battaglia perché i cittadini siano adeguatamente e puntualmente informati sui reali motivi per cui la Regione insiste sull’autostrada”.