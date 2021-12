Cavezzo, Ivo Paradisi e Alberto Malagoli eletti consiglieri Ucman

CAVEZZO – Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Cavezzo, sono stati eletti i due consiglieri cavezzesi che entreranno in Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Si tratta di Ivo Paradisi e Alberto Malagoli, rispettivamente capogruppo e consigliere del gruppo di maggioranza Facciamo Squadra. Come annunciato nelle scorse settimane, i due consiglieri cavezzesi andranno a costituire un gruppo autonomo, il Gruppo Misto. Le note vicende legate all’elezione del presidente dell’Unione hanno portato a questa decisione, che si pone l’obiettivo di garantire che le attività e le decisioni siano assunte in modo più trasparente e condiviso.

La sindaca di Cavezzo, Lisa Luppi, commenta così: “Auguro a Ivo Paradisi e Alberto Malagoli buon lavoro, nell’ambito del nuovo Gruppo Misto che si colloca senz’altro tra le forze di centrosinistra con un approccio costruttivo e responsabile. In un momento certamente molto delicato e complesso dell’Unione, occorre che la parte politica abbia la forza e il coraggio di assumere scelte strutturali in modo collegiale e condiviso, occorre definire un livello dei servizi che sia sostenibile e porsi l’obiettivo di dare stabilità al personale”.

