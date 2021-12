Cispadana, il sindaco di San Felice e il Coordinamento replicano alle accuse di Guicciardi (Pd)

Così il segretario Pd di San Felice sul Panaro, Nicolò Guicciardi, interviene in merito alle recenti prese di posizione dell’amministrazione sanfeliciana riguardo la realizzazione dell’autostrada Cispadana. Ecco la nota:

“Ora che la Regione ha deciso di procedere col progetto autostradale, la presenza del sindaco Goldoni al fianco del comitato contro la realizzazione dell’autostrada Cispadana è da ritenersi inopportuna, in primo luogo perché risulta l’ennesima promessa tradita rispetto a quanto scritto nel proprio programma elettorale, il quale indicava un impegno massimo da parte del Comune di San Felice per la realizzazione di questa infrastruttura.

In seconda battuta, riteniamo che proprio ora che sono giunti segnali importanti sia dalla Regione che dal Governo – attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse in legge di bilancio – in merito alla realizzazione dell’autostrada, presentarsi in veste di sindaco al fianco dei comitati non sia stata certo una decisione saggia, se non altro in un’ottica di garanzia rispetto a quello che le imprese del nostro territorio chiedono alle istituzioni. Sostenere un’alternativa che non è in campo, ossia quella della strada a scorrimento veloce, equivale a non volere una soluzione di viabilità che colleghi il nostro territorio.

Sarebbe quindi opportuno che il primo cittadino di San Felice svestisse una volta per tutte i panni dell’uomo dei comitati e si rendesse conto che oggi, da sindaco all’interno delle istituzioni, deve assumere un ruolo di garanzia e non di parte rispetto alle soluzioni in campo per il nostro territorio”.