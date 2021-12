Cristina Guidetti: “La vera bellezza è solo quella racchiusa nell’amore degli affetti più autentici”

MODENA- Cristina è modenese, ha 48 anni e due occhi che parlano tanto. La sua forza dopo il trauma vissuto è la figlia Lucrezia. ‘Cicatrici nell’anima’ è il libro dove si racconta.

“Correva l’anno 2012 e lavoravo come modella. Da lì l’esigenza di sentirmi perfetta e l’idea di affidarmi ad un chirurgo di cui mi fidavo, per correggere una discromia al volto con la quale non mi sentivo a mio agio” – dice Cristina.

A volte ciò che viene percepito come difetto fisico può provocare un disagio e un’insoddisfazione notevoli. A volte tanto grandi da rendere difficile esprimere a pieno le proprie potenzialità e il proprio essere.

Quando alcuni giorni dopo l’intervento, togliendosi le bende, non si riconosce si rende conto che qualcosa non è andato per il verso giusto e si affida prontamente ad un altro specialista di Parma. “Sul treno per raggiungere Parma, che prendevo con un passamontagna addosso, mi scansavano tutti. E’ stato davvero difficile psicologicamente.” – racconta Cristina

Cristina ha all’attivo 48 operazioni chirurgiche eseguite per tornare a vivere e a riconoscersi e, dopo 9 anni di udienze, ottiene finalmente un risarcimento. Certo è che i soldi non potranno eliminare le cicatrici che l’intervento le ha lasciato sul volto nell’anima.

“Ho lavorato tanto per accettarmi e farmi accettare dalla nostra che è la società dell’immagine, quella in cui si vuole essere belli a tutti i costi. Adesso però mi sono liberata dalle mie insicurezze e mi sono perdonata” – continua.

L’omologazione allo stile e all’immagine femminile fornita dai media viene accolta maggiormente da quelle donne che non riconoscono i propri desideri e si presentano incerte ed insicure rispetto alla propria ricchezza interiore.

“Non mettete a rischio la vostra vita per circostanze banali. La vita, come sappiamo, è sempre attaccata ad un filo: non mettiamola a rischio per cose futili. Io ci ho messo tempo a perdonarmi ma da quel momento ho capito che la vera essenza di tutti noi è racchiusa nella nostra anima” – ribadisce con determinazione.

L’Italia è il sesto paese nel mondo per quantità di interventi estetici e anche il numero di uomini che ricorrono alla chirurgia sta aumentando di anno in anno, ma le donne conservano il primato nel settore.

