Autobus a fuoco vicino alla stazione dei treni

Autobus a fuoco nei pressi della stazione dei treni. Un autobus a metano di Seta, della linea 11 e diretto al capolinea, ha preso fuoco lunedì mattina intorno alle otto sul cavalcavia Mazzoni a Modena.

Cinque i passeggeri a bordo del mezzo per il trasporto pubblico, tutti illesi insieme all’autista che si è accorto del guasto e dello svilupparsi delle fiamme, dando subito l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. L’accaduto ha rallentato notevolmente il traffico in entrata ed in uscita dal centro storico, numerosi i cittadini che hanno avvistato la colonna di fumo da più parti della città. Il mezzo di Seta, del 2006 e andato distrutto, era nella lista di quelli da dismettere.

Non è la prima volta che accade. Era già successo nel settembre scorso a Novi .

Il COMUNICATO STAMPA DI SETA

Seta comunica che questa mattina, alle ore 8:15 circa, un autobus in servizio sulla linea n° 11 della rete urbana di Modena ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva il cavalcavia Mazzoni in direzione viale Gramsci. Al momento dell’incendio a bordo erano presenti solo pochi passeggeri (circa 5), nessuno dei quali è rimasto coinvolto o ha subito conseguenze.

Il bus SETA proveniva dalla stazione ferroviaria ed era diretto verso il capolinea di Strada Sant’Anna. L’autista ha dichiarato che il mezzo si è improvvisamente fermato mentre percorreva il cavalcavia Mazzoni: il conducente, ipotizzando un guasto meccanico, è sceso per controllare il vano motore, all’interno del quale ha ravvisato un principio di incendio. L’autista ha quindi subito allertato la centrale operativa di SETA ed ha fatto scendere tutti i passeggeri, assicurandosi che si trovassero in situazione di sicurezza. A questo punto ha attivato il sistema automatico di spegnimento, che in un primo momento sembrava aver risolto il problema. Trascorsi pochi minuti, però, il principio di incendio non accennava ad esaurirsi, quindi il conducente richiedeva – sempre tramite la centrale operativa aziendale – l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono giunte in pochi minuti due autopompe, ma ormai l’incendio si era già propagato a tal punto da coinvolgere interamente l’autobus, che è andato completamente distrutto.

Il bus incendiato (matricola aziendale 148, immatricolato a luglio 2006), era un modello MAN NL313 CNG A21, alimentato a metano con motorizzazione Euro 5, sempre regolarmente sottoposto agli interventi di manutenzione interna programmata nonchè alle revisioni annuali obbligatorie: l’ultima revisione da parte degli ispettori della Motorizzazione Civile era stata effettuata nel mese di giugno 2021. Il mezzo è stato quindi condotto presso la sede aziendale e sarà sottoposto ad un’indagine interna presso l’officina SETA di Modena, al fine di determinare le cause dell’incendio.

SETA ringrazia i Vigili del Fuoco, che hanno operato con la consueta prontezza e competenza e rivolge un sentito ringraziamento anche all’autista, che ha agito con senso di responsabilità ed accuratezza adeguate alle circostanze.

