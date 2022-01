Unione Comuni Area Nord senza Mirandola, Calciolari: “Auspico che tutti Comuni conferiscano i servizi”

DOMENICA 2 GENNAIO 2022 – “Auspico che tutti Comuni conferiscano i servizi”, per un’Unione Comuni Area Nord orfana sì di Mirandola, ma forte e funzionante. Parola del presidente di Ucman e sindaco di Medolla Alberto Calciolari allo scoccare del nuovo anno, quando i primi effetti della MIrandolexit hanno cominciato a farsi sentire. Polizia locale, ufficio tributi, SUAP e il servizio di educazione ambientale sono rientrati fra le competenze dell’amministrazione Alberto Greco, ritornando a tutti gli effetti ambiti interni al comune di Mirandola. Un’internalizzazione su cui pende tuttavia la decisione del Consiglio di Stato, che potrebbe bocciare l’addio della città dei Pico, ristabilendo l’equilibrio precedente. Commenta Calciolari:

Non entro nel merito delle scelte operate dall’amministrazione Greco, che rispetto, ma naturalmente non condivido. Sulla cosiddetta Mirandolexit, pende ancora la sentenza del Consiglio di Stato, che potrebbe decretare l’illegittimità della delibera del consiglio comunale mirandolese. Ad oggi, in via Giolitti si può agire come meglio si crede, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Per quanto riguarda UCMAN, continueremo ad assicurare ai cittadini servizi il più possibili efficienti, in primis nell’ambito della polizia locale, che proseguirà il proprio operato sui territori delle municipalità cha hanno conferito la competenza.

Calciolari si è anche pronunciato sulla rescissione dei rispettivi uffici tributari, esprimendo il desiderio di continuare a lavorare con i professionisti rientrati a Mirandola:

Auspico che la proficua collaborazione con il dottor Pasquale Mirto, uno dei più capaci tributaristi nel nostro Paese, possa proseguire, nonostante il suo spostamento presso gli uffici mirandolesi.

Per quanto concerne la carenza di personale, denunciata dai sindacati attraverso lo sciopero del 16 dicembre 2021, il presidente di UCMAN ha ribadito la volontà d’implementare l’organico.

La questione è complessa, i sindacati hanno sostanzialmente contestato una nostra presunta volontà di tagliare sul personale. Questo non è vero. Ciò detto, l’obiettivo è assumere al più presto, per concorso, operatori sociali, ragionieri ed impiegati amministrativi. Al momento, sussistono ritardi legati alla Mirandolexit, ma sicuramente la prospettiva è quella di migliorare il meccanismo di funzionamento di UCMAN. A tal proposito, voglio ringraziare il personale dell’Unione, che in questo frangente di difficoltà ha lavorato alacremente per mantenere un buon funzionamento del nostro ente.

Infine, Calciolari ha espresso l’auspicio che l’Unione possa essere rilanciata, attraverso una maggiore disponibilità dei comuni aderenti al conferimento dei servizi:

UCMAN necessita di una “rilettura architettonica”: è chiaro come occorra agire nel duplice senso di una ristrutturazione e di un tamponamento dei servizi che vengono a mancare. Per ipotesi, se si dovesse creare ex novo un’unione dei comuni, auspicherei che tutte le municipalità conferissero i servizi in egual misura. Ad ogni modo, eventuali nuove devoluzioni vanno gestite con grande prudenza, verificandone sempre la sostenibilità.

