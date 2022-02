Doppia rapina a mano armata in due bar di Concordia e San Possidonio

CONCORDIA, SAN POSSIDONIO – Doppia rapina a mano armata, prima a Concordia e poi a San Possidonio. E’ avvenuto nel giro di mezz’ora nella serata di domenica 6 febbraio, come riporta la stampa locale: in entrambi i casi, un rapinatore solitario (probabilmente lo stesso) si è presentato all’interno di un bar, armato di pistola, con lo scopo di rubare l’incasso. Non si tratta degli unici episodi di questo tipo avvenuti recentemente nella Bassa modenese: nei giorni scorsi, infatti, un episodio analogo era avvenuto alla cartoleria/tabaccheria/edicola di Fossa di Concordia. Per quanto riguarda gli episodi di domenica sera, nel primo caso, in un bar di via per San Possidonio, a Concordia, il colpo è fallito grazie alla prontezza del titolare dell’attività, che ha reagito affrontando il rapinatore e mettendolo in fuga, rimanendo ferito alla testa, in modo non grave, nella colluttazione, in cui ha rimediato un colpo con il calcio della pistola da parte del malvivente. A distanza di meno di mezz’ora, i Carabinieri della compagnia di Carpi, già intervenuti al bar di Concordia, sono stati nuovamente allertati per un’analoga rapina, questa volta portata a termine con successo, in un bar di via Castello, a San Possidonio: il dipendente che si trovava al bancone, impaurito alla vista dell’arma, ha infatti consegnato l’incasso al rapinatore. In questo secondo caso, però, le telecamere di sicurezza all’interno dell’esercizio hanno ripreso la scena e sono ora al vaglio dei Carabinieri, che stanno cercando di risalire all’identità dell’autore della rapina.

