“E adesso un libro: rubrica di libri”. L’allegra vita delle quote rosa di Silvia Ziche

di Francesca Monari

Consigli di lettura e Curiosità per chi ha il vizio di leggere.

Genere: fumetto di intrattenimento umoristico

A raccontarci della condizione femminile è Lucrezia, la scanzonata protagonista, e lo fa in modo leggero ma efficace. La serie di luoghi comuni tra cui le donne sono da sempre costrette a muoversi, è infinita e sfinente. Le tavole, attraverso dei dialoghi con i personaggi maschili che la protagonista incontra nel quotidiano, mettono in mostra come l’uomo proietti su di loro delle aspettative totalmente illegittime e ormai superate.

L’opinione

Non troverai una storia unica ma una serie di gag che ti faranno sorridere, in cui è impossibile non riconoscersi. Nel fumetto non c’è una morale, il suo solo intento è quello di farci prendere coscienza, ancora una volta, di quanto ancora ci sia da fare.

Note sull’autore

Silvia Ziche è una disegnatrice e sceneggiatrice originaria del Veneto. Dopo avere esordito sulle pagine di “Linus”, di “Smemoranda” e “Comix”, si è affermata come autrice disneyana firmando storie per “Topolino”, e come vignettista satirica grazie al personaggio di Lucrezia.

E questa volta, a chiudere la rubrica c’è il saluto uscito dalla matita dell’autrice appositamente per voi!

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017