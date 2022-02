Giovanardi- Vaccardi: l’ex senatore “aggiusta il tiro”, ma non si piega

MODENA- “E’ vero che il senatore Stefano Vaccari ha tenuto un comportamento diverso dal mio sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nel modenese”. Aggiusta il tiro l’ex senatore Carlo Giovanardi dopo la recente replica di Vaccari– responsabile Organizzazione del Pd nazionale– in merito alle presunte analogie tra il senatore del Pd e l’ex parlamentare coinvolto nel filone d’indagine della White List.

“Il Senato ha riconosciuto che tutta la mia attività si è svolta alla luce del sole: attraverso atti di sindacato ispettivo, interventi in aula, in Commissione giustizia e in Commissione antimafia. Pubbliche conferenze stampa per difendere imprenditori all’epoca incensurati”- scrive Giovanardi.

“Il senatore Vaccari, viceversa, come ampiamente riportato dalla stampa modenese all’epoca e come risulta dagli atti della Commissione antimafia, fece pressioni sul Governo affinché cestinasse la richiesta unanime del Comitato per la sicurezza pubblica della Prefettura di Modena di sciogliere il Comune di Finale Emilia per infiltrazioni mafiose. Vaccari riuscì nel suo intento e spiegò che aveva ritenuto doveroso come esponente del Pd difendere un sindaco del partito. Spiegazione che la procura della Repubblica di Modena riconobbe pubblicamente come legittima”- continua l’ex senatore.

“Nei guai pertanto, come dice Vaccari, non è finito Giovanardi ma la libertà del Parlamento in un paese democratico: che dovrebbe essere, considerata che la legge ( e la Costituzione ) uguale per tutti: sia per i senatori di sinistra che per quelli di centro-destra”- conclude.

