Stefano Vaccari (Pd): “Giovanardi smetta di fare parallelismi impossibili”

Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione del Pd nazionale, risponde all’ex senatore Carlo Giovanardi che ha accostato la vicenda giudiziaria in cui è coinvolto al presunto interessamento di Vaccari sul procedimento che ha riguardato il Comune di Finale Emilia: “E’ un parallelo assurdo, Giovanardi pensi ai suoi guai giudiziari”.

“Continuo a leggere frasi pronunciate dall’ex senatore Giovanardi che fanno rifermento al sottoscritto attraverso un parallelo assurdo con la vicenda giudiziaria che lo riguarda- scrive Sefano Vaccari- Capisco che nelle difficoltà di una fase politica lui cerchi di dimostrare che siamo tutti uguali ma dopo l’ennesimo accenno mi trovo costretto a precisare che non è possibile in alcun modo fare paralleli tra la sua vicenda e la mia storia politica per due ragioni: la prima è che l’ex senatore Giovanardi è coinvolto come imputato in un processo per aver interferito per fare modificare un provvedimento amministrativo della Prefettura di Modena a favore di un’ impresa coinvolta da una interdittiva antimafia. La seconda riguarda il fatto che il riferimento al mio presunto interessamento sul procedimento che ha riguardato il Comune di Finale Emilia nelle forme da lui additate, non solo non ha fondamento ma mai nessuno l’ha indicato come possibile”.

“Forse sarebbe meglio per tutti, e anche per lui, che l’ex senatore Giovanardi concentrasse energie e risorse a pensare a sé stesso e ai suoi guai giudiziari e non al Pd modenese e al sottoscritto”- conclude Stefano Vaccari.