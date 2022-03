Cartelli in dialetto Mirandola, Ganzerli (Pd): “La Lega difende l’indifendibile”

MIRANDOLA- Il capogruppo Pd di Mirandola Roberto Ganzerli risponde alla Lega che insiste nel difendere l’operato della Giunta riguardo i cartelli stradali, posizionati agli ingressi della città e delle frazioni, scritti in dialetto: “Tra errori grossolani e mancate condivisioni, solo maggiori costi per tutti”.

Questa la nota del capogruppo Pd Roberto Ganzerli:

“Abbiamo votato a favore dei cartelli in dialetto perché anche noi siamo mirandolesi, ma le scritte e i costi sono tutti farina del sacco della Giunta. La Lega eviti quindi di chiamare in causa noi, i Consigli frazionali e il resto del mondo. Condividere maggiormente l’iniziativa con i territori avrebbe limitato enormemente i problemi sorti in questi giorni.

La Lega ha affermato che i cartelli sono costati meno di 10mila euro, ed è vero, ma poi vanno installati e il costo totale sale a 37mila euro: questi sono degli atti pubblici facilmente verificabili.

Troviamo inoltre scandaloso che nessuno si prenda la responsabilità dei tantissimi errori nelle scritte. Qualcuno li ha pensati e proposti, sarebbe il caso che spiegasse il motivo degli innumerevoli abbagli. La Lega ha annunciato che i cartelli verranno cambiati e noi, come Partito democratico e cittadini mirandolesi, ci poniamo alcune domande: quanti e quali cartelli saranno cambiati? Chi pagherà i nuovi cartelli e la loro installazione? I responsabili degli errori si assumeranno le loro responsabilità?

Sono domande lecite che ogni cittadino si pone e ci chiediamo cosa avrebbe fatto la Lega se non avessimo denunciato la situazione. Mirandola non merita queste figurette”.