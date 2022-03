Concordia, si è dimesso l’assessore all’Ambiente Marco Ferrari

“Desideriamo a nostra volta ringraziare Marco per il percorso fatto insieme da giugno 2019 fino ad ora. Sono stati anni in cui non sono mancate le sfide, le difficoltà ma in cui, grazie a una stretta collaborazione e a un lavoro di squadra, si sono raggiunti importanti obiettivi. Non sono mai venute meno la lealtà e la sinergia, lavorando ogni giorno con un unico scopo: il bene di Concordia. Auguriamo a Marco buona fortuna per il suo futuro personale e per il suo prossimo impegno e che l’esperienza maturata a Concordia possa essere per lui un buon punto di partenza”, commentano il sindaco di Concordia, Luca Prandini, e gli assessori Giubertoni, Menozzi e Stefanini.