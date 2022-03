Da casa a scuola a piedi: a Nonantola torna l’iniziativa “Siamo nati per camminare”

NONANTOLA- Anche quest’anno il Comune di Nonantola aderisce alla campagna “Siamo nati per camminare”: coordinata dal CTR Educazione alla Sostenibilità di ARPA Emilia-Romagna. L’iniziativa, partita il 28 marzo, andrà avanti fino al 9 aprile.

La campagna è principalmente rivolta a bambini e genitori delle scuole primarie di tutta la Regione per promuovere la mobilità pedonale e sostenibile: a partire dai percorsi casa-scuola.

Le grandi sfide ambientali che abbiamo di fronte ci impongono nuovi stili di vita e quindi anche invertire l’ordine dei mezzi utilizzati in via prioritaria: a piedi, in bicicletta, con i pattini a rotelle, con lo skateboard e con l’auto solo quando non se ne può proprio fare a meno.

Il tema di questa edizione è “La strada è un gioco da ragazzi”: la città, le strade, gli spazi pubblici possono essere vissuti come spazio di gioco e quindi di stimolo per lo sviluppo della socialità. Un’occasione per la costruzione di una relazione positiva con il proprio contesto di vita.

Grazie alla collaborazione dei volontari del Piedibus e all’Istituto Comprensivo Fratelli Cervi, nelle prossime due settimane anche i bambini e le famiglie di Nonantola saranno sensibilizzati e incentivati a percorrere il tragitto casa-scuola con mezzi alternativi all’auto.

Le diverse linee del Piedibus, gestite dai volontari di Anni in fuga, Auser e Associazione nazionale carabinieri, saranno colorate e animate da giochi di strada. Ai bambini sarà inoltre chiesto di porre attenzione ai luoghi attraversati, alle strade percorse e alle eventuali criticità incontrate lungo il tragitto. Queste ultime, saranno raccolte e consegnate all’Amministrazione comunale, per valutarne l’inserimento nei prossimi programmi di manutenzione e intervento.