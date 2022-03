Da Finale Emilia all’Ucraina: partiti sette camion carichi di aiuti

FINALE EMILIA- Sette camion carichi di aiuti umanitari destinati ai profughi in fuga dall’Ucraina. Di fronte alla drammatica situazione dopo l’invasione russa, non si sono fatti attendere le iniziative di partecipazione e vicinanza della Bassa modenese, che è subita scesa in campo per contribuire quanto più possibile.

E i sette camion partiti da Finale Emilia e Massa Finalese testimoniano la risposta, e la grande solidarietà, dei cittadini dei due comuni che si sono organizzati e mobilitati: raccogliendo centinaia di provviste.

Un lavoro “di gruppo”- che ha coinvolto i cittadini, i volontari, gli autisti e i facchini- che è riuscito nell’intento di raccogliere, in sole 48 ore, una quantità straordinaria di generi alimentari. Trovando poi il modo di stipare tutti i beni raccolti nei sette camion.

Proprio in queste ore il “prezioso” convoglio, partito nella prima mattina di sabato 5 marzo, sta attraversando l’Europa con l’obiettivo di portare a destinazione le scorte raccolte.

