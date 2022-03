Dal 1 al 3 aprile torna a Novi la Festa dell’Unità

NOVI- Cartellone ricco di iniziative quello per la festa de l’Unità di Novi di Modena- in programma dal 1 al 3 aprile- con musica live, dibattiti politici e buon cibo.

L’apertura dell’evento è prevista per venerdì 1 aprile, alle 19, nella sala del circolo Arci Taverna in via Bigi Veles 4, con il segretario provinciale Pd Roberto Solomita.

Alle 19.30 tigellata con taglieri di affettati misti e formaggi e alle 22.30 spazio alla musica con il live della band i Ceffoni.

Sabato 2 aprile alle, 14.30 la sala Anpi di via C. Zoldi 46, ospiterà l’incontro ‘Idee di futuro’: un gruppo di lavoro pubblico per costruire insieme il programma elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative che coinvolgeranno anche Novi.

Dalle 19, nella sala Arci Taverna, apre il ristorante con la mitica cuoca Eola ai fornelli, nella stessa sala alle 21.00 prenderanno la parola i membri della coalizione di centrosinistra che si presenterà alle elezioni: formata da Articolo 1 Mdp, Pd, Europa verde, Sinistra italiana e Italia viva.

La Festa si chiuderà poi domenica 3 aprile con un pranzo alle ore 12, sempre con la cuoca Eola in cucina, al quale parteciperà il candidato sindaco per il centrosinistra Marco Ferrari.

“Finalmente dopo oltre due anni torna la Festa de l’Unità – afferma la segretaria Pd di Novi Marina Rossi – Quest’anno sarà una festa speciale, sarà il momento per rivederci tutti insieme. Iniziamo con una grande serata rivolta ai giovani all’insegna del buon cibo e del divertimento con una band che ci farà anche ballare. Il sabato sarà poi il momento ufficiale per accendere i motori di una campagna elettorale importantissima che ci porterà al voto per eleggere il sindaco. Partiremo con dei tavoli di lavoro aperti alla cittadinanza per iniziare a parlare del futuro del nostro paese invitando tutte le anime di centrosinistra che ci stanno accompagnando in questo percorso a prendere parola. La immagino una Festa piena di sorrisi con tanta voglia di rincontrarsi e relazionarsi, una Festa aperta a tutti, che unisca intorno a noi le persone che si riconoscono nei nostri valori, pronti a sostenere Marco nei prossimi mesi con il sorriso e la voglia di fare che ci contraddistinguono”.

Il menù

Il menù di sabato e domenica comprenderà un tagliere di affettati misti con spicchi di piadina artigianale per antipasto; bis di tortelloni gialli e verdi con fonduta di parmigiano e mousse di mortadella, lasagne al formo e maccheroni al torchio con sugo primavera come primi; guanciale di manzo al forno con fette di pane tostato, tagliata di manzo di rosmarino con patate, tortino salato di verdure, formaggi con insalata e spicchio di pecorino come secondi, più contorni e dolci tipici.

Per prenotazioni è possibile contattare il numero 346 5778086.