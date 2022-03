Dalle mamme della Bassa grande solidarietà per l’Ucraina – LA STORIA

Ora vi aggiorno sulla fase di spedizione!

le nostre raccolte sono in attesa di partire a causa di un ritardo del viaggio di ritorno dalla Romania, i volontari dovrebbero arrivare questa sera e caricare domani…i viaggi ora non sono così fluidi perciò i tempi si sono allungati! Non appena la merce sarà sul camion sarà mia premura documentarvi e aggiornarvi anche una volta arrivati là se ci riusciremo! Una parte delle donazioni arriverà a Sighetu Marmatiei (in Romania, al confine con l‘Ucraina) per una fase di accoglienza) mentre il resto si cercherà tramite l’aiuto della Croce Rossa di portarlo all’interno del portato del territorio ucraino!