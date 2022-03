Emergenza Ucraina, Finale Emilia accoglie 81 profughi: 41 sono bambini

FINALE EMILIA- Il sistema di accoglienza dei profughi a Finale Emilia si è attivato con grande solerzia per l’emergenza e il Comune è riuscito a dare riparo alle prime 81 persone scappate dall’Ucraina. Continua- come spiegato dal sindaco- il lavoro dei servizi sociali: in stretta collaborazione con i colleghi dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e nel rispetto delle direttive emanate dagli Enti preposti.

L’accoglienza dei profughi a Finale Emilia risulta, al momento, in linea con la media nazionale e il 50% delle persone arrivate sono bambini.

L’ Amministrazione comunale finalese sta ora valutando le modalità di inserimento dei piccoli nelle attività scolastiche e di socializzazione: così da facilitare il più possibile la loro integrazione nella comunità finalese.

