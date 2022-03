Incidente sul lavoro alla Bombonette, fissata l’udienza per decidere il processo ai datori del lavoro di Laila

Tragedia alla Bombonette, fissata l’udienza per decidere il processo ai datori del lavoro di Laila. Si terrà il prossimo 16 giugno, con la giudice Barbara Malvasi l’udienza preliminare fissata in seguito alla richiesta della procura di Modena di mandare a processo due persone per la morte sul lavoro di Laila El Harim, l’operaia quarantenne residente a Bastiglia, madre di una bambina piccola, che lo scorso agosto morì schiacciata mentre era al lavoro su di una fustellatrice alla Bombonette di Camposanto.

Si valuterà il rinvio a giudizio per omicidio colposo in concorso, con l’aggravante di essere stato commesso in violazione delle norme antinfortunistiche di Fiano Setti fondatore e legale rappresentante della ditta e di Jacopo Setti, di Finale Emilia, ii delegato alla Sicurezza. Anche la Bombonette srl è nell’indagine.

I due devono rispondere di omicidio colposo in concorso, con l’aggravante di essere stato commesso in violazione delle norme antinfortunistiche. Indagata anche la Bombonette srl come soggetto giuridico.

Le indagini della Procura, in particolare, avrebbero evidenziato criticità nei sistemi di sicurezza della macchina (che sarebbero stati modificati per velocizzare la produzione) e nella formazione della dipendente all’utilizzo della stessa, ritenuta carente.

