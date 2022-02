Camposanto, chiuse le indagini sulla morte sul lavoro di Laila El Harim

CAMPOSANTO, BASTIGLIA – La procura di Modena ha concluso le indagini preliminari sulla morte di Laila El Harim, operaia di origini marocchine residente a Bastiglia, deceduta lo scorso 3 agosto mentre era al lavoro all’azienda Bombonette di Camposanto. Sono stati, infatti, inviati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari ai due indagati, il fondatore e legale rappresentante dell’azienda Bombonette e il delegato alla Sicurezza della ditta. I due sono indagati per omicidio colposo in concorso, aggravato dal fatto di essere stato commesso in violazione delle norme antinfortunistiche. Le indagini della Procura, in particolare, avrebbero evidenziato criticità nei sistemi di sicurezza della macchina e nella formazione della dipendente all’utilizzo della stessa, ritenuta carente.

