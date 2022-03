Mirandola, la biblioteca “Garin” si trasferisce in piazza Garibaldi?

MIRANDOLA – La voce circola sui social da qualche giorno: la biblioteca comunale “Garin” di Mirandola sarebbe prossima ad una momentanea chiusura, in vista di un trasloco in piazza Garibaldi. Attraverso una nota stampa, Sinistra Civica per Mirandola chiede rassicurazioni all’Amministrazione comunale in merito ai tempi di tale trasferimento e soprattutto alla sorte del personale, il cui contratto sarebbe in scadenza a maggio:

“Apprendiamo dai social che pare sia imminente la chiusura della biblioteca comunale “Garin” di Mirandola, propedeutica al trasloco della stessa in piazza Garibaldi. Ciò che ci preoccupa non è tanto la paura di una chiusura temporanea del servizio, che potrebbe migliorarlo ulteriormente e farlo tornare finalmente in centro storico.

Ci preoccupa la mancata risposta a quei legittimi interrogativi, espressi online anche da molti cittadini. Davvero la Biblioteca avrà la sua ri-apertura in tempi brevi entro l’anno? I mirandolesi (e non solo) potranno usufruire di servizi bibliotecari in forma ridotta, nei mesi di chiusura (2 anni di pandemia hanno insegnato qualcosa?)? E quale sarà la sorte dei dipendenti della cooperativa con cui il contratto pare scadrà a maggio? Le risposte a tutto ciò potrebbero trovarsi nel bilancio… se ce ne fosse uno approvato, ma così (siamo ai primi di marzo) ancora non è!!!

L’unica certezza che abbiamo a questo punto è che gli unici a rimetterci sono ancora le persone: gli utenti della biblioteca che non sanno per quanto questo servizio verrà loro a mancare. I lavoratori della cooperativa che nonostante le loro indubbie professionalità e competenza non sanno cosa accadrà loro da qui a poche settimane…e ovviamente i cittadini di Mirandola che raccolgono per l’ennesima volta gli amari frutti dell’incapacità di programmare e della disattenzione ai servizi alla persona (come sono le biblioteche e i nidi), di questa Amministrazione”.