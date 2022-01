Bastiglia, l’autopsia escluderebbe nessi tra la morte di Giulia Lucenti e il vaccino

BASTIGLIA – “Il responsabile della Medicina Legale mi ha detto che quanto accaduto non è stato a causa del vaccino. Comunque, finchè non avrò compreso quanto dice l’autopsia non mi voglio sbilanciare. Andrò dal mio medico con le carte e cercherò di farmi spiegare cosa contengono nei minimi dettagli”. Così il padre di Giulia Lucenti, sedicenne di Bastiglia ritrovata senza vita sul divano di casa lo scorso 9 settembre, a poche ore di distanza dalla somministrazione della seconda dose del vaccino anti-Covid, commenta alla “Gazzetta di Modena” l’esito dell’autopsia a cui è stata sottoposta la salma della figlia. L’autopsia, il cui esito sarebbe stato depositato la scorsa settimana, dunque, confermerebbe quanto emerso in seguito ai primi accertamenti, che avevano escluso una correlazione tra il vaccino e la morte della ragazza.

