Riapre il ponte dell’Uccellino

Riapre domani, martedì 29 marzo, a partire dalle ore 7, il ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia, tra Modena e Soliera, e sarà nuovamente consentito il transito veicolare su stradello Ponte Basso e sull’infrastruttura per i soli mezzi leggeri (di peso inferiore a 2.50 tonnellate), come in precedenza.

La prova di carico effettuata sul ponte bailey dopo i lavori di manutenzione straordinaria volti a ripristinare e mettere in sicurezza l’infrastruttura ha infatti dato esito positivo. L’intervento di manutenzione, per un valore complessivo di 145 mila euro, è stato finanziato da Comune di Modena, Comune di Soliera e Provincia di Modena, e ha avuto una durata di circa un mese.

I lavori hanno riguardato circa 40 ripristini di saldature delle pannellature principali del ponte in acciaio. Le difformità erano state riscontrate durante una campagna di indagini sull’infrastruttura eseguite da ditte specializzate nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, nell’ambito della progettazione del nuovo ponte tra Modena e Soliera.

