Strage del sabato sera, ancora critiche ma stabili le condizioni del ragazzo di Bastiglia sopravvissuto

BASTIGLIA – Sono ancora critiche, ma stabili le condizioni di Matteo N., l’unico ragazzo sopravvissuto al terribile incidente che è costato la vita, nelle prima ore della mattina di domenica, ai 19enni Fabio Cavazzuti e Ahmed Assiri. Il 20enne, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara da domenica mattina, dopo essere stato estratto in condizioni critiche dalle lamiere dell’automobile su cui viaggiava insieme ai due amici, ha riportato un trauma cranico e diversi traumi toracici e scheletrici. E’ stato immediatamente operato e da quattro giorni si trova nel reparto di terapia intensiva.

Intanto, dopo le commemorazioni in memoria dei due giovani scomparsi nell’incidente, svoltesi nei giorni scorsi al campo sportivo di Bastiglia, dove sono stati lanciati in aria palloncini bianchi e lanterne illuminate, domani, venerdì 18 marzo, a San Prospero, sarà il giorno dei funerali di Fabio Cavazzuti. Come ha annunciato il sindaco Sauro Borghi, il paese si fermerà alle ore 10.30, orario di inizio delle esequie: verrà osservato un minuto di silenzio in memoria del giovane e le serrande delle attività verranno abbassate.

