Terza Categoria: alla Virtus Mandrio lo scontro diretto contro il Limidi, il Medolla continua a vincere

di Simone Guandalini – Nella 18esima giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, continua a vincere il Medolla, passato al comando della classifica la scorsa settimana, dopo il poker rifilato alla Virtus Mandrio nello scontro diretto. La formazione della Bassa modenese mantiene il +2 sul secondo posto (48 punti contro 46), imponendosi 3-1, in trasferta, sul campo della Cortilese. A decidere il match sono i gol di Pinotti, Salvioli e Bugneac: accorcia le distanze nel finale, per la Cortilese, Chizzini. La Virtus Mandrio resta in scia con un importante successo casalingo (1-0) contro il Limidi terzo in classifica, ora staccato di 8 punti dal secondo posto. A firmare il gol vittoria è Po. Nelle altre gare del girone, vittoria della Novese contro il Reno Centese (3-1): a segno per la Novese Motta, con una doppietta, e Magnanini, risponde per il Reno Centese Tognato su rigore, e pareggio per il Concordia contro la Gino Nasi (1-1): in svantaggio dopo un quarto d’ora, il Concordia trova il pari con Grimaldi. Turno di riposo per la Robur La Pieve.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 18:

Concordia Calcio – Gino Nasi 1-1 (Mondregola (G), Grimaldi (C))

Cortilese – Medolla 1-3 (Pinotti (M), Salvioli (M), Bugneac (M), Chizzini (C))

Novese – Reno Centese 3-1 (Motta (N), Motta (N), Magnanini (N), rig. Tognato (R))

Old Invicta – Circolo Rinascita 1-1

Polisportiva Cognentese – Nuova Aurora 0-0

Virtus Mandrio – Centro Polivalente Limidi 1-0 (Po)

Riposa: Robur La Pieve

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 48

Virtus Mandrio 46

Centro Polivalente Limidi 38

Circolo Rinascita 28

Gino Nasi 22*

Polisportiva Cognentese 22*

Nuova Aurora 22

Cortilese 19

Reno Centese 18*

Novese 17

Robur La Pieve 15*

Concordia Calcio 10

Old Invicta 7*

*una partita in meno

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017