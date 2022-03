Triplo incidente in viale Gramsci a Mirandola, la Polizia Locale: “La causa è la distrazione alla guida”

MIRANDOLA – Tra il pomeriggio di martedì 15 e la mattinata di mercoledì 16 marzo, in viale Gramsci, a Mirandola, si sono verificati ben tre incidenti, per fortuna di lieve entità e che non hanno comportato conseguenze fisiche rilevanti per le persone coinvolte.

Contattato a proposito dei tre sinistri, il comandante della Polizia Locale di Mirandola, Gianni Doni, spiega come non sia possibile individuare una causa specifica che abbia portato al verificarsi degli incidenti (si tratta di un viale a doppia corsia): “Prevalentemente si tratta di un problema di distrazione alla guida. La cosa positiva di questi eventi è che, proprio in relazione al traffico abbastanza intenso che c’è in negli orari in cui si verificano gli incidenti, la velocità di transito è piuttosto bassa e, quindi, anche se ci sono diversi incidenti, sono con conseguenze normalmente non gravi, contrariamente a quello che succede quando c’è meno traffico e le macchine vanno più forte. In viale Gramsci è capitato questo: si sono verificati incidenti abbastanza ravvicinati uno all’altro a livello di tempistica, ma le conseguenze sono state piuttosto lievi”.

Il messaggio che la Polizia Locale tiene a fare arrivare alla cittadinanza è quello di concentrarsi al massimo sulla strada quando si è alla guida, evitando di distrarsi con altre attività:

“Si è trattato semplicemente di casi di distrazione. Quando si è al volante, bisognerebbe stare attenti a quello che succede in strada. Il messaggio è quello di mantenere l’attenzione sulla strada e sul veicolo che ci precede. Fortunatamente in questi casi, la velocità era bassa: se un tamponamento a quattro, come quello avvenuto ieri sera succedesse in autostrada, le conseguenze sarebbero nettamente peggiori, come è capitato anche da noi sulla bretellina, dove abbiamo avuto due morti in seguito a due diversi incidenti dovuti anche all’alta velocità di percorrenza”.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017