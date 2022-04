Amministrative Bomporto: il primo a scendere in campo è Salvatore Milone

BOMPORTO- E’ Salvatore Milone- 46enne tributarista, titolare di uno studio di assistenza fiscale a Sorbara- il primo candidato sindaco ufficiale a scendere in campo a Bomporto: con la lista civica “Idee in movimento per Bomporto e frazioni”.

Originario della provincia di Lecce e per sette anni alla guida dell’associazione di Bomporto, Solara e Sorbara “Porto delle idee”, Salvatore Milone si affaccia per la prima volta al panorama politico bomportese: dopo le tante insistenze da parte dei cittadini.

