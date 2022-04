Elezioni amministrative 2022 e referendum. Ecco quando si vota a Novi e Bomporto

NOVI, BOMPORTO- A Bomporto e Novi si torna al voto. C’è una data per le elezioni amministrative parziali e per i cinque referendum sulla giustizia, che hanno ottenuto “il via libera” dalla Consulta: i cittadini saranno chiamati alle urne, secondo fonti accreditate, il 12 giugno. Stessa data, quindi, per il primo turmo delle amministrative e la consultazione per i referendum.

L’Election day a Novi, Bomporto e Castelnuovo Rangone

Nel modenese i comuni di Bomporto, Novi e Castelnuovo Rangone saranno chiamati a votare per il rinnovo di sindaci e Consigli comunali. Poco meno di 27mila gli elettori alle urne (il 4.97% dell’intero elettorato modenese) che sceglieranno 3 sindaci e 40 consiglieri comunali: 12 per Bomporto e Novi, 16 per Castelnuovo.

Alle elezioni amministative del 6 giugno 2017 a Novi fu Enrico Diacci a prevalere: presentandosi a capo di una lista civica e raccogliendo il 47.92% delle preferenze. Sconfiggendo a sorpresa il candidato di centrosinistra.

Storia diversa per Bomporto che, nonostante le elezioni amministrative di maggio 2019, torna al voto dopo le dimissioni di Angelo Giovannini: che prevalse con il 53.53% di voti.

