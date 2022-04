Camposanto, a maggio due giorni dedicati ad un laboratorio di scrittura horror

CAMPOSANTO – Sabato 7 e domenica 8 maggio, la casa editrice LaPiccolaVolante, in collaborazione con l’associazione Fermata 23, organizza a Camposanto due giorni dedicati alla scrittura horror e al genere gotico con l’autore Paolo Di Orazio. Precursore dello splatterpunk italiano col libro di esordio Primi delitti (1990), è stato fra i fondatori della rivista mensile Splatter e ha ottenuto importanti riconoscimenti come la menzione nella lista mondiale Best Horror of the Year Vol. 7 di Ellen Datlow e il Premio Laymon 2017.

Il Laboratorio si svolgerà sabato 7 maggio (15:00-19:00) e domenica 8 maggio (15:00-18:00) nei locali dell’Associazione Fermata 23 (via G. Marconi 37, Camposanto – MO). Il costo totale del laboratorio è di EUR 20* e i posti limitati a 35 persone.

* Tutti i partecipanti sono tenuti a sottoscrivere tessera ARCI annuale (EUR 10), per informazioni sul tesseramento si può scrivere alla mail fermata23@gmail.com

Info e iscrizioni:

https://tinyurl.com/LaboratorioFumettoFermata23

Dettagli sul Laboratorio (Horror Workshop)

Il racconto dell’orrore è la più consistente metafora in prosa dell’esistenza umana. E, allo stesso tempo, rappresenta una forma speciale di intrattenimento multisensoriale, un luna park, un cinema su carta di gusto linguistico, tensione, coinvolgimento, esaltazione, ritmo, contrasti e paradossi, discesa preternaturale, misticismo. Si può considerare, senza dubbio di sorta, l’horror come il discendente popolare della vecchia fiaba, assumendone in senso lato l’antico presupposto pedagogico dell’infanzia.

Per quanto riguarda l’aspetto creativo, non è semplice incantare e spaventare il lettore odierno, e non bastano i triti ingredienti catturati a random, gli schemi da manuale, i castelli stregati o fiumi di sangue e personaggi che parlano come in un film di Tarantino. E non basta semplicemente volerlo fare. Bisogna far sì che le tenebre scendano davvero e siano resi veritieri incubi mai descritti e – soprattutto – attuali. Scrivere un racconto dell’orrore significa costantemente confrontarsi con l’animo umano e i monumenti letterari imprescindibili, da L’Inferno di Dante a Dracula di Bram Stoker, all’immaginario di Lovecraft fino ai Libri di sangue di Clive Barker, alla estenuante ricerca di un’idea originale che, dopo 300 anni di tradizione, scuota potentemente i sensi. Allo stesso tempo, vanno ribaltati i cliché, lavorando prevalentemente sui personaggi, umani e non, per superare il gotico barocco (dopo averlo assorbito) e aggirare l’effetto comico (a patto che non sia il fine ultimo della nostra storia).

Questo workshop mira a definire una distinzione precisa dei generi, a definire un orizzonte di riferimenti letterari, cinematografici e fumettistici, al fine di rendere la propria vena scrittoria uno strumento per produrre in due giorni di laboratorio una vera trama del terrore sovrannaturale, ovverossia horror.

Gli argomenti

Distinzione ontologica dei generi

Horror, Orrore, Thriller, Noir, Fantahorror, Fantascienza, Slasher. La contaminazione tra generi e canali espressivi. Il body horror.

Materiali fondamentali formativi, guida panoramica sintetica

Dal romanzo al racconto al fumetto al cinema alla musica, gli autori e le opere da conoscere e studiare costantemente (Stoker, Poe, Lovecraft, Maupassant, King, Barker, Jack Ketchum, Richard Laymon e Ramsey Campbell).

Definizione del mostro

Morale e contrappasso. Personaggi principali, secondari, scenari.

Paolo Di Orazio

Romano. Classe 1966. Anticipa lo splatterpunk italiano col libro di esordio Primi delitti, scandalo parlamentare per istigazione a delinquere (1990). Cuore del mensile Splatter da sempre, pubblica fumetti, racconti, romanzi horror dal 1987 per Granata Press, Rai, Castelvecchi, Urania, Rizzoli, Sergio Bonelli Editore, Cosmo, Heavy Metal, Cattivik, Vincent Books, Nicola Pesce Editore, Cut-Up Publishing, Comet Press, Kipple, Independent Legions Publishing.

Ha pubblicato 8 romanzi, 5 raccolte di racconti, 2 libri a fumetti, partecipato ad antologie italiane e inglesi coi maestri assoluti dell’horror contemporaneo (Clive Barker, Jack Ketchum, Ramsey Campbell).

Autore della Horror Writers Association, organizzazione internazionale dello Stoker Award, è nella lista mondiale Best Horror of the Year Vol.7 di Ellen Datlow e ha vinto il Premio Laymon 2017.

Tra le ultime pubblicazioni: Putridarium (Independent Legions Publishing, premio Laymon 2017), Debbi la strana e le avventure oltranziste nel ventre della balena Ginger (Cut-Up Publishing, romanzo, 2018), Cadaveri e Polpette (Cut-Up Publishing, graphic novel, 2018), Vloody Mary (Independent Legions Publishing, romanzo, 2018) e Dark Mary (Vloody Mary – vers. Inglese), Spaghetti Western Freak Show (Watson). Nel marzo del 2021 pubblica i volumi Zio Tenia, Racconti Bestiali e Madre Mostro.

