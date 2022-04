Carpi, rissa con coltelli e machete: migliorano le condizioni del giovane ferito a una mano

CARPI – Migliorano le condizioni del 25enne di origine pakistana, ferito alla mano con un machete il 23 aprile in una rissa avvenuta a Carpi. Nei giorni scorsi, informa l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, il giovane è stato operato dai Chirurghi della mano del Policlinico di Modena, reparto diretto dal dottor Roberto Adani, che lo hanno sottoposto a un complesso intervento di microchirurgia per la ricostruzione dell’arto, che presentava una subamputazione di mano a livello trans-metacarpale interessante le ossa, i tendini, i nervi e i vasi sanguigni. L’intervento è riuscito e la prognosi per il recupero della funzionalità dell’arto è di alcuni mesi con un lungo periodo di riabilitazione.

