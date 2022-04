Centri estivi, Ucman: “Pronti a incontrare le parti interessate per trovare una soluzione”

Attraverso una nota stampa, Monja Zaniboni, assessora all’Educazione e vicepresidente Ucman, nonchè sindaca di Camposanto, interviene sul tema centri estivi, dopo la richiesta, arrivata dalla Conferenza delle donne democratiche della Bassa modenese di assicurare la copertura dei servizi estivi per bambini e ragazzi:

«Conosciamo molto bene il problema prospettato da Antonella Baldini della Conferenza Donne Pd Bassa Modenese e condivido come donna e come amministratrice le preoccupazioni espresse – sostiene Monja Zaniboni, assessora all’Educazione e vicepresidente dell’UCMAN –, ma non possiamo che dire che al momento abbiamo in corso un confronto con tutte le parti interessate per garantire il servizio richiesto. A breve ci troveremo e le indicazioni e gli aiuti al dialogo che anche le Donne Pd Bassa modenese vorranno mettere nella discussione saranno i benvenuti», termina l’assessora Zaniboni.