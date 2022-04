Cinque arresti per l’omicidio all’ex-Fazenda

MODENA- Omicidio volontario in concorso, cessioni di stupefacenti, estorsione e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Questa la “sfilza” di reati per i quali il Nucleo investigativo dei carabinieri di Modena ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 uomini: 3 in carcere, uno ai domiciliari e un quinto colpito da divieto di dimora nel modenese.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari i militari hanno inoltre sequestrato 16 grammi di cocaina.

L’indagine era partita il 25 agosto 2021 per quello che, inizialmente, era sembrato un investimento stradale in strada Bellaria a Modena: nei pressi del ristorante ex-Fazenda. Hozu Nicu- un giovane 34enne di origini rumene- perse la vita, dopo quasi un mese di coma, a causa di una frattura scomposta e pluri-frammentata della teca cranica e severe lesioni al parenchima encefalico.

La causa della morte è poi risutata essere un omicidio: Nicu, secondo quanto stabilito dal medico legale, sarebbe stato colpito alla testa da un oggetto contundente.

Le indagini hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di due uomini: uno già sottoposto- nel settembre 2021- al fermo e, successivamente, alla misura di custodia cautelare in carcere. I due indagati, insieme ad latri due, sono anche indiziati del reato di cessione continuata di sostanze stupefacenti.

Gi accertamenti hanno poi riconosciuto la responsabilità di un quinto uomo: destinatario della misura di custodia cautelare in carcere per il delitto di estorsione correlato all’illecità attività di gestione e locazione di appartamenti il cui canone, in assenza di regolare contratto, sarebbe stato preteso anche con minacce.

