Cinture e sistemi di ritenuta per bambini, controlli e multe a San Felice, Camposanto, Medolla, San Prospero, Concordia e San Possidonio

SAN FELICE, CAMPOSANTO, MEDOLLA, SAN PROSPERO, CONCORDIA, SAN POSSIDONIO – Oltre trecento conducenti controllati, di cui diciannove sanzionati per mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. La maggior parte degli automobilisti, pertanto, sono risultati in regola con le normative sul corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta. Sono i principali risultati della campagna di sicurezza stradale sviluppata dalla Polizia Locale dell’Ucman nel periodo dal 4 al 9 aprile, con l’obiettivo di sensibilizzare conducenti e passeggeri all’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, con una particolare attenzione all’uso dei sistemi di ritenuta per bambini, come peraltro previsto dalle normative.

L’uso delle cinture di sicurezza, ricorda la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, è obbligatorio dal 1988 per i posti anteriori e dal 2006 anche per quelli posteriori, ma ci sono ancora cittadini che non rispettano l’obbligo mettendo a rischio la propria sicurezza. I servizi delle pattuglie delle Unità territoriali si sono svolti da lunedì 4 aprile a sabato 9 aprile sulle principali vie di comunicazione in sei comuni dell’Ucman (San Felice sul Panaro, Camposanto, Medolla, San Prospero, Concordia sulla Secchia e San Possidonio).

Sono stati effettuati, inoltre, servizi mirati per scoraggiare l’utilizzo del cellulare o apparecchi elettronici alla guida, comportamenti particolarmente pericolosi in considerazione del fatto che l’attenzione del conducente viene distratta dall’uso dell’apparecchio. Sono sempre più gli incidenti stradali occorsi per l’indebito utilizzo del cellulare alla guida, l’ultimo accertato avvenuto a San Prospero, dove un conducente non ha seguito l’andamento della strada finendo con provocare uno scontro con un veicolo circolante in senso opposto.

L’omesso utilizzo delle cinture di sicurezza – che devono essere omologate – sui sedili anteriori e posteriori e dei sistemi di ritenuta per bambini è punito – ricorda sempre la Polizia Locale Ucman – dall’articolo 172 del Codice della strada, che prevede una sanzione amministrativa di 83 euro e la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida del conducente. La violazione commessa da un passeggero maggiorenne viene applicata a quest’ultimo (senza riduzione di punti), mentre nel caso di minori la sanzione è applicata al conducente o al passeggero tenuto alla sorveglianza del minorenne stesso. L’assenza dei dispositivi anti-abbandono, obbligatori per legge fino all’età di quattro anni, fa scattare invece una sanzione da 81 a 326 euro. L’utilizzo del telefono cellulare alla guida comporta invece una sanzione di € 165 e la decurtazione di 5 punti.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017