“E adesso un libro: rubrica di libri”. Le perfezioni di Vincenzo Latronico

Genere: Romanzo

Tutti vorrebbero la vita di Anna e Tom: un lavoro creativo, un bell’appartamento a Berlino, la passione per il cibo e per la politica progressista. Una quotidianità la loro seducente come una sequenza di belle fotografie scattate con cura da mostrare sui social.

La vita promessa da queste immagini però si rivela tutt’altro che felice; da questa vita “seducente e curata” emerge un’insoddisfazione profonda. Il lavoro diventa ripetitivo, gli amici tornano in patria, gli anni passano e in quella vita così perfetta ma piatta Anna e Tom sentono la necessità di trovare qualcosa di più reale. Ma esiste?

L’opinione

Non il solito romanzo sulla coppia in crisi. Una storia in cui c’è amore ma che non racconta una storia d’amore. Una storia in cui c’è una coppia alla ricerca di un’utenticità sempre più fragile e rara. E’ un testo breve, in poco più di un centinaio di pagine racconta che Anna e Tom nel passaggio tra i venti e i trent’anni restano sempre uguali, poi invecchiano ma non diventano ‘adulti’.

Note sull’autore

Vincenzo Latronico, romano classe ‘84, si è laureato in Filosofia all’Università degli studi di Milano e ha vissuto a lungo a Berlino. Ha pubblicato altri tre romanzi sempre per Bompiani. Traduce libri. Insegna alla scuola Holden di Torino e tra le altre cose collabora con alcune testate giornalistiche.

