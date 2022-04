Finale Emilia, il liceo Morandi compie 70 anni: i festeggiamenti iniziano con una mostra

FINALE EMILIA – Il Liceo Morandi di Finale Emilia festeggia i suoi primi 70 anni di vita: da domani, sabato 30 aprile, iniziano i festeggiamenti, con una mostra dal titolo “La scuola dei Profosauri: strumenti didattici in via di estinzione” e, visitandola, sarà possibile ripercorrere la storia del Liceo Morandi attraverso i decenni. Il Liceo Morandi si caratterizza per il suo essere scuola del territorio e parte integrante della comunità educante finalese che ha a cuore i ragazzi e le ragazze ed il loro futuro: la mostra permette di “giocare” per approfondire la conoscenza di questa bella comunità e del Liceo Morandi che di essa è parte integrante. Dopo l’inaugurazione ufficiale di domattina, alla presenza del sindaco di Finale Emilia, di ex Dirigenti ed ex docenti che hanno fatto al storia del Liceo, nonché del comitato studentesco che ne rappresenta il presente ed il futuro, sarà possibile visitare la mostra nei giorni 30 Aprile (15.00 – 19.00), 1, 7, 8, 14, 15 Maggio (9.00.13.00; 15-19.30). Con questa iniziativa, per la realizzazione della quale a docenti, studenti, genitori e attività commerciali finalesi vanno i ringraziamenti della Dirigente Scolastica, hanno inizio i festeggiamenti del settantesimo che si concluderanno nel mese di settembre.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017