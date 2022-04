Infermieri e Oss, Ausl: “Non corrisponde al vero il mancato rinnovo del 50% dei contratti a Mirandola”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, l’Azienda Usl di Modena interviene in merito all’interrogazione presentata dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio provinciale, Antonio Platis, riguardo al futuro di infermieri e Oss con il contratto in scadenza il 30 aprile

“In riferimento all’articolo pubblicato da SulPanaro.net riguardo alla mancata proroga di infermieri e Oss a fine aprile, l’Azienda USL di Modena precisa che la ricostruzione riportata dal consigliere Antonio Platis non corrisponde al vero. In particolare, è totalmente infondato il presunto mancato rinnovo del 50% dei contratti a tempo determinato di infermieri e Oss, a Mirandola, così come su tutta l’azienda.

La pianificazione aziendale prevede infatti che al 30 aprile dell’anno in corso, non vengano prorogati, in tutta la provincia, unicamente 20 contratti a tempo determinato. Di questi 20 contratti, 19 si riferiscono a oss (su 661 in forza all’Ausl), ma nessuno a personale infermieristico . Solo 2 risultano poi afferire al Distretto di Mirandola.

Tale operazione è coerente con la riduzione delle attività collegate alla campagna vaccinale il cui avvio esattamente un anno fa aveva richiesto l’assunzione delle figure sopra indicate.

L’Azienda USL di Modena è consapevole dell’importanza e del lavoro fondamentale svolto da tutto il personale assunto in tempo di pandemia: con disappunto si assiste al tentativo di screditare l’attività sanitaria su più fronti anche con informazioni che non hanno fondamento, un atteggiamento che non aiuta il reperimento e la valorizzazione delle varie figure professionali e che getta discredito su un sistema sanitario che ha dimostrato nei due anni di emergenza una resistenza e resilienza encomiabili”.