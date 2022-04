Mirandola, operaio cadde da un tetto e rimase paralizzato: due condanne

MIRANDOLA – E’ rimasto paralizzato dopo essere caduto da un tetto, sul quale stava lavorando per rimuovere eternit. E’ quanto accaduto a Mirandola, in un cantiere edile di un’azienda del comparto biomedicale, nel 2018, ad un operaio 35enne di origini rumene. Per il grave incidente di cui l’uomo è rimasto vittima – la copertura del tetto cedette all’improvviso facendolo precipitare a terra – sono arrivate nella giornata di martedì 12 aprile – si legge sul “Resto del Carlino” – due condanne, ad un mese ciascuno, per il legale rappresentante delle aziende sub-appaltatrici e per il coordinatore della sicurezza. Assolti, invece, il rappresentate legale della ditta di costruzioni che aveva appaltato i lavori e la società stessa. Nei quattro anni trascorsi tra l’incidente e le condanne arrivate ieri il lavoratore 35enne, che ha riportato danni fisici permanenti, è stato risarcito.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017