Morte di un geco nel 2019, titolare dello Zoo Solierese a processo

SOLIERA – Aveva fatto scalpore, nel 2019, l’interesse del programma “Le Iene” per lo Zoo Solierese. Una troupe della popolare trasmissione, infatti, si era recata a Soliera, presso l’attività, insieme ai volontari dell’Oipa, per verificare un presunto stato di abbandono degli animali ospitati. Alcuni di questi animali erano in quell’occasione stati sequestrati dalle guardie eco-zoofile: tra questi, anche un geco, che da subito era apparso in condizioni di salute non buone e che, infatti, pochi giorni dopo, è morto. La vicenda, si legge sulla “Gazzetta di Modena”, è finita ora sotto la lente di ingrandimento della giustizia: si terrà un processo, in cui il titolare dello Zoo Solierese è accusato di abbandono. Nella giornata di ieri, 12 aprile, è stata ascoltata la compagna del titolare: l’udienza è, poi, stata aggiornata a giugno, quando sarà sentito anche un veterinario a proposito delle condizioni di salute degli animali ospitati allo Zoo Solierese.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017